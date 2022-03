New World, Amazon interrompe la localizzazione russa

Amazon Games ha messo in pausa i piani per una localizzazione russa di New World dopo l'invasione in corso in Ucraina. Il vicepresidente di Amazon Games Christoph Hartmann ha dichiarato: "Stavamo cercando di localizzare New World per la Russia e l'abbiamo fermato".

A seguito dei commenti di Hartmann, un portavoce ha confermato che era dovuto all'invasione in corso. Amazon ha anche promesso di corrispondere tutte le donazioni dei dipendenti fatte alle organizzazioni umanitarie ucraine. Sebbene la squadra abbia posto fine a una localizzazione russa, sembra che il gioco sarà ancora disponibile per l'acquisto nel paese.

L'editore si unisce a una linea in rapida crescita di figure dell'industria dei giochi che hanno ritirato le vendite dalla Russia e dalla Bielorussia in un modo o nell'altro. Questa settimana ha visto artisti del calibro di CD Projekt Red e Bloober Team rimuovere i loro giochi dalla vendita.

Recentemente il vice primo ministro ucraino Mykhailo Fedorov ha chiesto all'industria di ritirare tutto il supporto dalla Russia, inclusa la chiusura di tutti gli uffici degli studi e l'annullamento di qualsiasi torneo di eSport che si svolgerà nel paese.

