New World ha una grave mancanza nell'assenza della minimappa? I giocatori se la creano da soli

L'enorme mappa di New World necessita di uno strumento in grado di guidare i giocatori. Quindi, un fan ha preso in mano la situazione e ha creato una minimappa.

New World di Amazon Games è stato accolto con una serie di reazioni diverse dal suo lancio a settembre. I problemi tecnici del gioco e i problemi del server hanno fatto arrabbiare parecchio i giocatori, mentre altri hanno apprezzato l'esperienza offerta dal gioco.

Tuttavia, una cosa su cui molti sono d'accordo è il suo disperato bisogno di una minimappa o di una guida pratica di qualche tipo.

Un paio di giocatori erano stanchi di perdersi nelle numerose città e nei diversi paesaggi del gioco, quindi si sono costruiti un'impressionante minimappa e l'hanno integrata nel gioco.

Ma, poiché i ban erano un problema nelle prime fasi del gioco, molti erano titubanti sull'integrazione personalizzata. Tuttavia, sembra che i ban non dovrebbero essere un problema per la particolare mappa, a causa del programma utilizzato per eseguirla.

"La minimappa funziona su Overwolf ed è l'unico processo che funziona. Credo che Overwolf sia nella whitelist dell'anti-cheat, quindi direi che è improbabile che tu venga bannato".

Se questa minimappa è davvero al sicuro dai ban, potrebbe essere un importante punto di svolta per i fan dell'MMO. I fan che desiderano qualcosa di ufficiale dovranno aspettare fino a quando Amazon Games non aggiungerà una minimappa in New World.

Fonte: Dexerto.