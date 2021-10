New World e Amazon nella bufera per il trasferimento di server: non si potrà cambiare regione

Il lancio di New World non è stato tra i più semplici di quest'anno: l'enorme quantità di utenti ha causato non pochi problemi soprattutto alla capienza dei server di Amazon e questo si è tradotto in lunghe code di attesa per accedere al gioco.

Nel corso dei giorni seguenti al lancio, sono stati aggiunti numerosi server, che pian piano si sono popolati di giocatori. Questo anche perché gli sviluppatori hanno assicurato che nel giro di poco tempo sarebbe stato reso disponibile per tutti un trasferimento di server gratuito, per dare la possibilità ai giocatori di riunirsi con i propri amici.

Purtroppo però la comunicazione di Amazon non è stata proprio lineare a questo riguardo: poco più di 10 giorni fa, l'account ufficiale di New World aveva assicurato agli utenti la possibilità di cambiare server anche in regioni differenti (quindi ad esempio da US a EU), senza limitare la cosa alla regione specifica.

Yes, you can move between regions if you want. — New World (@playnewworld) September 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Pochi giorni fa gli sviluppatori hanno annunciato che avrebbero rimandato ulteriormente alla settimana prossima l'introduzione di questa feature, a causa di alcune problematiche rilevate in fase di testing. Nell'ambito di questa comunicazione però, emerge uno spiacevole dietrofront: il trasferimento del personaggio sarà legato alla regione di appartenenza.

Direttamente dal forum ufficiale, si può leggere: "I trasferimenti saranno disponibili solo nella tua regione, ogni regione è un database separato e non è possibile riassegnare un personaggio a una regione diversa". Riguardo alla richiesta di chiarimento sulla frase pronunciata a fine settembre, la risposta è semplicemente: "Sfortunatamente l'informazione data originariamente era scorretta".

Non abbiamo ancora una data precisa per l'introduzione dei token di trasferimento, che dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Fonte: eurogamer.net