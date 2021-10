New World ha dei 'furbetti' che stanno facendo bannare i nemici pur di vincere nel PvP

La gestione di un MMO è davvero complicata, in cui gli sviluppatori devono in qualche modo il comportamento degli utenti verso gli altri e di come i vari sistemi messi a disposizione possono essere sfruttati per avvantaggiarsi. Questi sistemi possono essere anche strutturali o addirittura semplici funzioni in uno in ogni piattaforma, come la capacità di bandire un giocatore in caso di comportamenti scorretti.

Il sistema messo in atto in New World è abbastanza basilare ed è bastato questo per rendere le guerre, i cui i clan formatisi combattono per conquistare un determinato territorio, una lotta impari. Diverse sono le segnalazioni di giocatori che hanno ricevuto un ban prima di una battaglia o addirittura di interi clan bannati. Il perché è presto detto: meno giocatori affronti, più le chance di vittoria sono maggiori.

Essendo che il ban si attiva una volta superato una certa soglia di segnalazioni, non bisogna andare troppo lontano per capire come questo possa essere usato a proprio vantaggio, effettuando delle vere e proprie "denunce di massa". Amazon sostiene ci sia ancora un controllo umano sul ban, appunto per evitare incidenti, eppure il problema persiste.

Se volete affrontare delle battaglie PvP in New World, potreste imbattervi in questo ulteriore ostacolo. Almeno sino al prossimo aggiornamento.

Fonte: vg247.com