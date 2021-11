New World è già crisi? Drastico calo dei giocatori e Amazon promette l'unione dei server

Dopo un periodo di trasferimenti di server gratuiti, Amazon Game Studios afferma che le unioni di server arriveranno in New World in futuro.

La notizia arriva tramite una risposta dello sviluppatore di Amazon Games Kay sul tema dei server a bassa popolazione e della necessità di unire i server. Come sottolinea l'utente che ha iniziato l'argomento, gran parte del contenuto end-game di New World si basa su altri giocatori, che si tratti di guerre tra fazioni o altro. Ciò rende estremamente difficile per i giocatori su server con una popolazione molto bassa giocare.

"Ehi, le unioni di mondi sono all'orizzonte, ma richiedono ulteriori test su scala prima di essere abbastanza sicuri da usare la tecnologia sui mondi live", scrive Kay sui forum del gioco. "Come potete immaginare, date le prime settimane difficili, stiamo usando molta cautela. Tenete d'occhio l'area delle notizie ufficiali per un aggiornamento dai nostri Community Manager su questo nel prossimo futuro."

La necessità di unire i server è un problema creato da Amazon. Per combattere le lunghe code di accesso durante la settimana di lancio, Amazon ha creato numerosi nuovi server e ha incoraggiato i giocatori a creare personaggi su di essi per evitare le code. Amazon in seguito ha offerto trasferimenti di server gratuiti, in modo che i giocatori che potrebbero aver creato un personaggio su un server diverso da quello originariamente previsto potessero trovare una casa permanente una volta che la popolazione del gioco si fosse stabilizzata.

Un effetto collaterale è che molti server a bassa popolazione hanno visto il numero di giocatori diminuire ancora di più a causa dei trasferimenti gratuiti. Prima si verificheranno le unioni dei server, prima il gioco sarà in uno stato migliore per tutti i giocatori.

Fonte: Gamespot.