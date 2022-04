New World: Heart of Madness è ora disponibile

L'aggiornamento di New World, Heart of Madness, è stato annunciato all'inizio di marzo, con la promessa di concludere la trama del gioco. L'update doveva arrivare questo martedì, ma poi è stato rinviato al giorno successivo a causa di un bug dell'ultimo minuto, ma anche in questo caso c'erano ancora problemi tecnici.

L'aggiornamento è stato reso disponibile ieri e aggiunge anche una nuova arma Blunderbuss e diverse modifiche al bilanciamento dell'MMO.

E' stato pubblicato anche un trailer per l'occasione:

L'espansione continua la trama di New World con una nuova spedizione chiamata Tempest's Heart, in cui i giocatori inseguono Isabella, un'esploratrice diventata grande e cattiva, in una versione alternativa della capitale Myrkgard.

The Tempest's Heart è una spedizione endgame progettata per cinque giocatori e dovrete aver raggiunto il livello 60 e Gearscore 550+ per affrontarla.

Mentre il resto dell'aggiornamento sembra meno importante, Blunderbuss è una nuova arma progettata per combattimenti a distanza ravvicinata. La sua potenza aumenta anche con le statistiche di forza e intelligenza del giocatore.

Fonte: Rockpapershotgun.