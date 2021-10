New World, server offline per l'aggiornamento1.02. Tutti i dettagli

New World, l'MMORPG di successo di Amazon si aggiorna, pertanto Amazon Games ha messo offline tutti i server per portare il gioco alla versione 1.02. Dalle note della patch si legge: "L'aggiornamento di questa settimana introduce un'altra serie di correzioni di bug, oltre a gettare ulteriori basi per l'imminente funzionalità di trasferimento del server".

"Molti membri del nostro team stanno ancora lavorando instancabilmente per garantire che tutti possano trovare un mondo da chiamare la loro casa a lungo termine con la funzione di trasferimento del personaggio". Oltre a questo, l'aggiornamento corregge una serie di bug presenti nel mondo di gioco, nell'IA e soprattutto nel negozio.

Come riportato dall'account Twitter ufficiale, l'aggiornamento è iniziato alle ore 12 e durerà per circa 5 ore. I giocatori quindi saranno in grado di ritornare nel mondo di New World se tutto va bene alle 17.

[#NWSTATUS UPDATE] We will be holding downtime on 10/13 at 3 AM PT [6 AM ET]. The estimated downtime is approximately 5 hours.



Thank you for your patience and understanding! — New World (@playnewworld) October 13, 2021

A questo link potete dare uno sguardo alle note complete della patch.