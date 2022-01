NFT: più dell'80% delle creazioni su OpenSea è un plagio o falso

Più dell'80% dei token non fungibili o NFT coniati gratuitamente sul mercato di OpenSea sono creazioni artistiche o opere che sono state plagiate o contraffatte, come affermato dalla piattaforma stessa dopo aver esaminato i commenti degli utenti.

Il mercato online delle criptovalute OpenSea ha spiegato perché ha deciso di limitare a 50 il numero di NFT consentiti per collezione attraverso il suo strumento di conio gratuito, Collection Manager. "Ogni decisione che prendiamo viene presa pensando ai nostri creatori. Inizialmente abbiamo creato il contratto del negozio condiviso per consentire ai creatori di accedere facilmente alla piattaforma".

Questa iniziativa è stata però minata dall'"uso improprio" della funzione di conio gratuito dei token non fungibili che, secondo la piattaforma, "è aumentata esponenzialmente" negli ultimi tempi.

Every decision we make, we make with our creators in mind. We originally built our shared storefront contract to make it easy for creators to onboard into the space. — OpenSea (@opensea) January 27, 2022

Oltre ad annunciare questo cambiamento nei piani, OpenSea ha indicato che sta lavorando a nuove soluzioni per garantire la circolazione sicura delle NFT e ha assicurato che implementerà le prossime modifiche una volta che saranno state rese note ai suoi utenti.

Fonte: Gizmodo