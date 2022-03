NFT secondo Gabe Newell: il CEO di Valve elogia la tecnologia ma critica gli attori coinvolti con il suo uso

Gabe Newell, fondatore e CEO di Valve, ha rivelato la sua opinione su criptovalute e NFT quando applicate ai giochi.

In un'intervista con Rockpapershotgun, ha convalidato la tecnologia NFT che consente di creare rappresentazioni digitali. Tuttavia, ha anche affermato che gli attori del settore tendono a essere coinvolti in attività criminali o ambigue.

Per convalidare la tecnologia alla base degli NFT, Newell ha dichiarato:

"Devi separare la tecnologia rispetto a quali attori stanno utilizzando questa tecnologia. È come se fossi un chimico e guardassi alla nitrocellulosa, e pensassi "Oh, sì, possiamo fare cose davvero interessanti"... La tecnologia alla base dei Distributed Ledgers, la nozione di proprietà digitale e gli universi condivisi sono tutti abbastanza ragionevoli".

Tuttavia, questo sembra essere in conflitto con le opinioni della community sull'uso degli NFT e la posizione che Steam ha preso riguardo ai giochi basati su queste tecnologie.

La visione che Newell ha delle persone attualmente coinvolte nel settore NFT è meno positiva. A questo proposito, Newell ha dichiarato:

"Le persone in questo spazio, tuttavia, tendono a essere coinvolte in molte attività criminali e in molti comportamenti ambigui".

Newell ha anche parlato del problema di Steam con i pagamenti con criptovalute per i suoi servizi. È stato uno dei primi a includere bitcoin come metodo di pagamento, ma ha sospeso questa opzione nel 2017 a causa dell'aumento delle commissioni e della volatilità del prezzo dei bitcoin. Newell ha anche toccato questo argomento, affermando:

"A un certo punto Steam accettava criptovalute per i pagamenti. Ma c'era il problema della volatilità. La volatilità è una cosa negativa in un mezzo di scambio".

Fonte: Bitcoin.com.