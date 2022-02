NFT secondo Itch.io: 'una truffa che sfrutta i creatori'

Gli NFT, non-fungible token, sono uno degli argomenti più discussi nel settore dei videogiochi, con molti protagonisti dell'industria che stanno pesantemente criticando questa nuova tecnologia.

Fan, streamer e anche sviluppatori non sono per niente convinti delle potenzialità degli NFT e, ora, al coro di coloro che non vedono "di buon'occhio" la tecnologia si è aggiunto Itch.io con una pesante critica su Twitter.

"Alcuni hanno chiesto della nostra posizione sugli NFT:

Gli NFT sono una truffa. Se ritenete che siano legittimamente utili per qualcosa di diverso dallo sfruttamento dei creatori, dalle truffe finanziarie e dalla distruzione del pianeta, vi chiediamo di rivalutare le vostre scelte di vita.

Pace".

A few have asked about our stance on NFTs:



NFTs are a scam. If you think they are legitimately useful for anything other than the exploitation of creators, financial scams, and the destruction of the planet the we ask that please reevaluate your life choices.



Peace ?? — itch.io (@itchio) February 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ma non finisce qui, perché in un tweet successivo Itch.io ci va giù ancora più pesante:

"Inoltre fan***o qualsiasi azienda che afferma di supportare i creatori e sostiene gli NFT in qualsiasi modo. Si preoccupano solo del proprio profitto e dell'opportunità di ricchezza al di sopra di chiunque altro".

Fonte: Twitter.