NFT loot box di Atari? Devolver Digital aveva previsto tutto 4 anni fa

Pochi giorni fa, abbiamo scoperto che anche Atari si sta interessando alla tecnologia degli NFT (non-fungible token), anche se la famosa azienda si sta avvicinando a questo mondo in un modo particolare.

Già, perché Atari ha pensato di combinare NFT e lootbox per festeggiare i 50 anni della compagnia. Prodotti da Republic Realm, sviluppatori attivi nel metaverso e nell'ecosistema NFT, i "GFT" sono NFT a tema Atari regalabili con una specifica "sorpresa" all'interno.

I GFT verranno scartati in una data specifica in cui gli utenti scopriranno se gli elementi all'interno sono "comuni", "rari" o "epici". In sostanza, sembra proprio un mix di NFT e lootbox.

Ebbene, Devolver Digital, famosa compagnia che si occupa principalmente della distribuzione di prodotti indie, aveva previsto tutto già 4 anni fa in uno show. Tuttavia, in questo caso, Devolver Digital chiamava i prodotti "loot box coin" per fare satira.

Non si tratta della stessa identica idea degli NFT+loot box di Atari, ma Devolver Digital ci è andata parecchio vicina...

Ora, nel 2022, quella che era solo satira sta diventando una realtà nel settore dei videogiochi.

Fonte: Twitter.