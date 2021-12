NFT e Metaverso: c'è chi spende 340 mila sterline per essere il vicino virtuale di Snoop Dogg

Qualcuno ha speso la bellezza di 340.500 sterline per comprare un appezzamento di terra virtuale al fianco della casa virtuale di Snoop Dogg in The Sandbox, la piattaforma di metaverso a base di Ethereum dove i giocatori possono creare le loro esperienze virtuali usando NFT.

Snoop Dogg ha creato il suo metaverso interattivo all'interno di The Sandbox chiamato "Snoopverse", e i cui abitanti si chiamano Snoopers o Snoopities. All'incirca come avviene in The Sims, uno Snooper/Snoopity può vestirsi con abiti marcati e guidare macchine di lusso, ma anche costruire la propria casa e creare delle storie, con cui far interagire gli altri giocatori per ricavare del profitto.

La controparte reale della casa di Snoop Dogg

Aver sborsato una cifra simile permetterà all'anonimo acquirente virtuale di partecipare a party esclusivi e riservati a determinati membri nella replica virtuale dell'enorme casa di Snoop Dogg in California: ne sarà valsa la pena?

Fonte: Independent