NFT e play-to-earn? Per l'ex Valve e Ministro greco Yanis Varoufakis sono 'l'apoteosi della misantropia'

Yanis Varoufakis, che è stato l'economista interno di Valve prima di diventare ministro delle finanze greco e poi deputato, ha commentato gli NFT e il play-to-earn.

The Crypto Syllabus ha recentemente intervistato Varoufakis, toccando argomenti tra cui NFT, criptovaluta, metaversi e altro. Si scopre che l'ex Valve non è contrario alla tecnologia ma non è molto felice per quello che sta succedendo.

"Oggi, un decennio dopo, è chiaro che le community di gioco come quella che ho studiato in Valve hanno operato come veri e propri metaversi (per usare il termine di Zuckerberg). I giocatori sono stati attratti ma, una volta 'dentro', sono rimasti qui a vivere gran parte della loro vita, facendo amicizia, producendo beni in vendita, consumando intrattenimento, dibattendo, ecc. L'ambizione di Zuckerberg è inserire i suoi miliardi di utenti non giocatori di Facebook in un'economia sociale digitale simile a Steam - completa con una piattaforma di valuta dall'alto verso il basso che controlla".

"Quando ho lavorato con Valve, dieci anni fa, c'erano migliaia di giovani in Cina, in Kazakistan e altrove che facevano un ottimo lavoro fornendo servizi ai membri delle community di gioco di Valve. I giocatori dotati guadagnavano bene pagati da altri giocatori desiderosi di vederli giocare. Quindi, non c'è nulla di nuovo nell'idea di un'economia parallela che consenta alle persone nei paesi o nelle regioni più poveri di guadagnare giocando o offrendo servizi di gioco".

"Ovviamente, è stato positivo per un giovane di Shenzhen che è riuscito a guadagnare $60.000 all'anno progettando cappelli digitali sul suo PC, invece di distruggere il suo corpo in un'officina sfruttatrice. La domanda, tuttavia, è: potrebbero tutti i lavoratori di Shenzhen (e oltre) essere salvati dalle officine sfruttando la migrazione in un metaverso? La risposta è: non prima di avere robot che lavorano per tutti noi in modo da poter riprodurre le condizioni materiali delle nostre vite. Finché non abbiamo questi schiavi meccanici che si occupano dell'umanità nel suo insieme, l'idea che le persone ora debbano giocare come robot per guadagnarsi da vivere per essere umani nel tempo libero è l'apoteosi di misantropia."

Riguardo gli NFT il Ministro afferma:

"In un ambiente digitale, gli NFT sono come tutte le altre merci. Riflettono il trionfo del valore di scambio all'interno di un metaverso. Gli NFT non offrono nulla di nuovo all'interno dei mondi digitali, tranne forse il fatto che potenziano l'ideologia del capitalismo (le regole del valore di scambio sono supreme)".

Per quanto riguarda la criptovaluta: "i costi ambientali delle criptovalute sono indubbiamente molto elevati. Ma, anche se esistesse una bacchetta magica in grado di far funzionare blockchain a zero watt, le criptovalute rimarrebbero più un problema che una soluzione. In breve, all'interno del nostro attuale sistema mondiale oligarchico, sfruttatore, irrazionale e disumano, l'ascesa delle applicazioni crittografiche non farà che rendere la nostra società più oligarchica, più sfruttatrice, più irrazionale e più disumana".

Fonte: Rockpapershotgun.