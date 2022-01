NFT: un ragazzo pubblica normalissimi selfie e guadagna la cifra da capogiro di $1 milione

Secondo quanto riferito, uno studente universitario indonesiano è diventato milionario vendendo versioni token non fungibili (NFT) dei suoi selfie sul mercato NFT di OpenSea.

Sultan Gustaf Al Ghozali, uno studente di informatica di 22 anni di Semarang, Indonesia, ha convertito e venduto quasi 1.000 immagini di selfie come NFT. Secondo Ghozali, ha scattato foto di se stesso per cinque anni - di età compresa tra 18 e 22 anni - come un modo per ripensare al suo viaggio di laurea.

I selfie di Ghozali sono stati scattati seduto o in piedi davanti al suo computer, e sono stati successivamente convertiti in NFT e caricati su OpenSea nel dicembre 2021. L'utente ha fissato il prezzo per ogni selfie NFT a $3 senza aspettarsi interesse da parte di acquirenti seri. Mentre monetizza le sue immagini inespressive, Ghozali ha detto:

"Potete fare qualsiasi cosa, ma per favore non abusate delle mie foto o i miei genitori rimarranno molto delusi da me. Io credo in voi ragazzi, quindi per favore prendetevi cura delle mie foto".

every #NFT photo I take has a story behind



This photo was taken during the second corona vaccine https://t.co/pZfJKoKuc9 — Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 11, 2022

this is my first tax payment in my life https://t.co/VDa8KYYPGs — Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 14, 2022

Con la crescente popolarità, uno degli NFT di Ghozali è stato venduto per 0,247 Ether (ETH) il 14 gennaio, per un valore di $806 al momento dell'acquisto, secondo AFP. Il giovane imprenditore aggiunge anche un tocco di personalizzazione fornendo alcune informazioni di base insieme ai selfie, il che si aggiunge alla rarità dell'NFT.

Al suo apice, gli NFT selfie di Ghozali sono stati venduti per 0,9 ETH, per un valore di circa $3.000, secondo un report di Lifestyle Asia. La collezione di Ghozali ha successivamente raggiunto un volume totale di scambi di 317 ether, equivalente a oltre $1 milione.

Fonte: Cointelegraph.com.