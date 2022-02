NFT di Tony Hawk? Arrivano le critiche dei fan

Il leggendario skateboarder Tony Hawk ha subito reazioni piuttosto negative sui social dopo aver annunciato il lancio della sua linea di NFT, "Last Trick".

Hawk, figura molto amata nello skateboarding e nel mondo dei videogiochi, ha contribuito a trasformare lo skateboard in uno degli sport più iconici al mondo e ha reso popolari i titoli di skateboard per oltre 20 anni con un franchise che porta il suo nome.

Sebbene sia amato da molti, si è unito alla crescente lista di celebrità che hanno attirato critiche online dopo aver annunciato il lancio di un progetto NFT che ha lasciato perplessi molti fan.

Il progetto NFT, intitolato Last Trick, è stato effettivamente annunciato il 16 dicembre, ma ha attirato l'attenzione dei social media solo più recentemente.

Da quando i fan hanno scoperto il progetto, molti sono rimasti sbalorditi dal fatto che lo skateboarder stesse saltando sul carro degli NFT.

several variations of this requested by several people pic.twitter.com/pxkjGBpaz3 — tony hawk logos (@tonyhawklogos) February 4, 2022

finding out tony hawk is doing an nft from a tumblr meme might be one of the most disappointing experiences i've had in the last five years — Dummy Vicc (@disaster_Nb) February 5, 2022

Is Tony Hawk really participating in this NFT nonsense?? pic.twitter.com/P7IvgEjwC9 — ???????????? ? (@TechnoMeteor) February 5, 2022

Un utente è rimasto molto deluso quando ha scoperto il progetto: "scoprire che Tony Hawk sta facendo NFT potrebbe essere una delle esperienze più deludenti che ho avuto negli ultimi cinque anni".

Un altro utente semplicemente non riusciva a credere che gli NFT di Tony Hawk fossero reali, "Tony Hawk sta davvero partecipando a queste sciocchezze NFT??"

La discussione intorno agli NFT continua e, dalle recenti notizie, sembra che solo Ubisoft sia convinta del potenziale di tale tecnologia. La compagnia, infatti, sta tentando di convincere i propri dipendenti regalando loro NFT.

Fonte: Dexerto.