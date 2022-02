NFT e Worms? Team17 fa dietrofront dopo le dure critiche

La risposta a Team17 e alla sua intenzione di realizzare NFT basati sulla sua iconica serie Worms è stata rapida e per nulla positiva.

Diversi studi e fan si sono espressi contro la decisione dell'azienda di iniziare a vendere NFT, inclusi gli studi Playtonic Games, Ghost Town Games e Aggro Crab. Tutti questi studi hanno collaborato con Team17 e Aggros Crab ha detto specificamente che non lavorerà più con l'azienda a meno che non annulli la sua decisione.

Il contraccolpo ha portato al dietrofront, poiché Team17 ha annunciato che terminerà il suo progetto MetaWorms NFT. La società scrive di aver "ascoltato i nostri Teamster, i partner di sviluppo e le community dei nostri giochi" e ha deciso di fare un passo indietro.

— Team17 (@Team17) February 1, 2022



We have listened to our Teamsters, development partners, and our games? communities, and the concerns they?ve expressed, and have therefore taken the decision to step back from the NFT space. — Team17 (@Team17) February 1, 2022

Gli NFT continuano a essere una questione scottante, con un chiaro divario tra l'opinione dei consumatori e delle leadership aziendali.

Nonostante la protesta pubblica contro gli NFT, molte aziende continuano a portare avanti l'idea, ad esempio Ubisoft sta andando avanti con il suo Project Quartz.

Fonte: Gamepur.