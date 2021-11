Pokémon GO e oltre: Niantic lancia Lightship, una piattaforma per creare il proprio metaverso AR

Niantic, la società responsabile di Pokémon GO ha annunciato l'imminente lancio di Lightship, il proprio kit di sviluppo in realtà aumentata. Sarà completamente gratuito per tutti i programmatori che vorranno utilizzarlo e sarà integrato con Unity.

Il CEO di Niantic John Hanke ha fatto riferimento al suo post sul blog in cui aveva definito il metaverso un "incubo distopico". Ma anche se Facebook cambia nome in Meta e pubblicizza un futuro dominato dai visori VR, Niantic sta immaginando un'alternativa: un metaverso che unisce le persone di persona, piuttosto che in un mondo virtuale.

I giochi esistenti di Niantic enfatizzano l'attività all'aperto e l'incontro con nuove persone. Prima di apportare modifiche all'era della pandemia per giocare in remoto, alcuni aspetti di Pokémon GO, come le leggendarie battaglie raid, erano giocabili solo se un numero sufficiente di giocatori lavorava insieme contemporaneamente.

Lanciando Lightship, gli sviluppatori possono utilizzare le basi di giochi come Ingress, Pokémon GO e Pikmin Bloom per creare nuovi progetti. La società sta inoltre aprendo un fondo Niantic Ventures da 20 milioni di dollari, che investirà in società in linea con la visione di Niantic. Al momento del lancio, Niantic ha già collaborato con marchi come Coachella, Historic Royal Palaces, Universal Pictures, PGA of America e altri, che hanno utilizzato il suo kit.

Il kit di sviluppo software aiuterà gli sviluppatori a creare esperienze per iOS e Android integrandosi con Unity, un software utilizzato per creare esperienze 3D, 2D, VR e AR. Offre le tre principali funzionalità AR di Niantic - mappatura in tempo reale, segmentazione semantica e capacità multiplayer - rendendo gli strumenti che Niantic ha sviluppato per anni a disposizione di qualsiasi creativo in erba.

Fonte: The Verge