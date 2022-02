NieR Automata celebrerà il suo 5° anniversario con una diretta streaming: annuncio in arrivo?

Già in passato Yoko Taro aveva detto che la saga di NieR potrebbe concludersi. La saga sembra essersi fermata definitivamente, anche se Taro aveva affermato che l'avrebbe continuata dietro la possibilità di ottenere una buona somma di denaro. Insomma, il futuro di NieR è nebuloso, ma ora c'è qualche raggio di speranza.

Quest'anno NieR Automata festeggia cinque anni e per celebrare questo traguardo Square Enix ha annunciato una diretta streaming che si terrà il 23 febbraio alle 10:00 (orario italiano). La diretta prevede una lunga chiacchierata dove si ripercorreranno gli ultimi cinque anni, ma non solo perché si parla anche di un eventuale annuncio.

I presentatori includono il produttore della serie NieR Yosuke Saito, il direttore creativo della serie NieR Yoko Taro, il designer senior di NieR: Automata Takahisa Taura e il compositore della serie NieR Keiichi Okabe. La diretta sarà disponibile sulla piattaforma Niconico.

Quale sarà questo annuncio? Non ci resta che attendere il 23 per sapere cosa ha in serbo il team di sviluppo di NieR Automata.

Fonte: Gematsu