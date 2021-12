NieR, l'iconica serie giunge al termine? Parla Yoko Taro

C'è un nuovo messaggio natalizio dal creatore e direttore creativo della serie NieR Yoko Taro, dal produttore Yosuke Saito e dal compositore Keiichi Okabe. Come previsto, riassume i recenti annunci di NieR. Ad esempio, ha ricordato alle persone che NieR Replicant ha superato un milione di vendite. Tuttavia, Yoko Taro ha anche 'scherzato' sul fatto che la serie è praticamente finita.

La notizia è venuta fuori quando Saito ha chiesto a Yoko Taro e Okabe quali nuove cose avrebbero potuto voler fare, in particolare con la serie NieR. Yoko Taro, dopo un breve silenzio ha dichiarato: "Giusto. Lo annunciamo qui oggi, gente. La serie NieR è ora finita! Ma non si sa mai. Potrei fare di più se ottengo un bel po' di soldi...".

Sebbene oggi sia un franchise popolare, NieR è arrivato sul mercato 11 anni fa come un vero gioco di nicchia. Uno spin-off della serie Drakengard che non ha avuto molto successo al di fuori del Giappone. Le cose sono cambiate con il sequel del 2017, NieR Automata, che ha riunito la "storia emotiva con la maestria hack and slash di Platinum Games".

YOKO TARO said it here, NieR is finished ?



Happy holidays from the NieR team! ? pic.twitter.com/FPCSyLiZKj — NieR Series (@NieRGame) December 22, 2021

Ora che il 2021 sta per giungere al termine non ci resta che aspettare e vedere cosa ha in serbo per noi Yoko Taro nel 2022.

