Nightingale è un nuovo gioco survival fantasy sviluppato da ex di BioWare

Nightingale è il gioco di debutto di Inflexion Games, il nuovo studio dell'ex general manager di BioWare Aaryn Flynn. Rivelato durante i The Game Awards, Nightingale è stato rivelato come un gioco di sopravvivenza e crafting ambientato in un magico mondo fantasy/steampunk. Ciò significa mostri terrificanti, come giganti e bestie misteriose, che possono essere combattuti con armi e tecnologie arcane appropriate all'epoca. E i giocatori faranno tutto indossando gli abiti più fantasiosi.

Il nuovo gioco, in arrivo su PC in accesso anticipato nel 2022, è stato creato dai veterani di Mass Effect, Dragon Age e Star Wars: Knights of the Old Republic. "Fin dall'inizio, sapevamo di voler costruire un'intricata ambientazione fantasy ricca e ricca di storia e di vita come qualsiasi cosa su cui avessimo lavorato in passato", ha dichiarato il CEO di Inflexion Aaryn Flynn in una nota. "I regni di Nightingale sono vasti e hanno molti segreti da svelare, e non vediamo l'ora che i giocatori inizino a scoprirli".

Nightingale lancerà i giocatori nei panni di un personaggio, sopravvissuto a un "cataclisma magico". I giocatori esploreranno una varietà di regni pericolosi, accessibili tramite portali, mentre cercano l'ultimo baluardo dell'umanità, la città titolare di Nightingale. I vari personaggi potranno allearsi e cooperare con altri giocatori per raccogliere materiali e costruire enormi insediamenti e costruire strumenti e armi per combattere i mostri. Combatteranno anche con i Fae, descritti come "i magici rivali dell'umanità".

Il trailer di debutto di Nightingale offre uno sguardo cinematografico al nuovo mondo di Inflexion, ma i giocatori sperimenteranno il combattimento e il crafting del gioco in prima persona. Per ora non c'è ancora una data di uscita precisa, ma il gioco dovrebbe entrare in accesso anticipato il prossimo anno.

Fonte: GamesIndustry