Nightingale, il nuovo survival fantasy di ex BioWare in nuovi dettagli

L'ex capo di BioWare Aaryn Flynn ha condiviso alcuni nuovi dettagli su come Nightingale permetterà ai giocatori di scegliere il tipo di avventuriero della storia alternativa. Flynn ha discusso del suo nuovo gioco, il primo progetto del suo nuovo studio Inflexion da quando lo ha fondato dopo aver lasciato BioWare nel 2018.

Flynn ha fornito uno schema di come Nightingale è costruito per offrire ai giocatori un mondo interattivo e "consentire davvero ai giocatori di fare ciò che vogliono". Il reveal trailer di Nightingale, che è uscito durante i The Game Awards la scorsa settimana, ha un particolare che gli spettatori più scaltri potrebbero aver notato.

"Nel nostro trailer, c'è un momento davvero carino che ha lo scopo di mostrare la dicotomia che il mondo presenterà - in cui un gigante si sta chinando per ricevere un'offerta dai giocatori", ha detto Flynn. "Questo è un modo in cui è possibile portare a termine quell'incontro. Un po' più avanti nel trailer, c'è un gruppo di Realmwalker in combattimento con il gigante - e il gigante si sta scatenando distruggendo le case che hanno costruito. Questa è un'altra soluzione. Ogni sfida ha esiti diversi e ogni decisione ha conseguenze diverse".

I Realmwalker sono come vengono chiamati i giocatori e prendono il loro nome dal modo in cui passano da un reame all'altro usando un sistema di portali magici. Per quanto riguarda il motivo per cui tutti sono vestiti in stile vittoriano, Flynn ha detto che è un'estetica ideale per il gioco perché "offre qualcosa di contemporaneo anche a un'ambientazione che ha più di 100 anni".

Nightingale non ha ancora una data di uscita, ma il gioco dovrebbe iniziare i test il prossimo anno.

Fonte: Eurogamer