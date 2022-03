Nightmare Reaper è un FPS di ispirazione retro disponibile su PC. Ecco il suo trailer

Se siete fan di FPS a tinte retro, questo gioco potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando di Nightmare Reaper, uno sparatutto in prima persona che combina elementi roguelike e looter shooter disponibile su PC.

Nightmare Reaper trasporta i giocatori all'interno di livelli oscuri, in parte randomizzati, in cui fondamentalmente si fa ciò che era già popolare nei primi anni '90: spazzare via i nemici, trovare chiavi, aprire porte, trovare un'uscita. Ci sono anche piccole camere qua e là in stile platform e piene di trappole, ma la maggior parte del tempo di gioco è riservato all'azione pura e soddisfacente contro gli avversari.

I giocatori avranno circa 80 armi a disposizione tra pistole, fucili, granate e lanciarazzi, spade, fruste, bacchette magiche, libri di magia e molto altro. Inoltre, molte armi hanno una modalità di fuoco secondaria, che offre ancora più opzioni. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Attualmente il titolo è in sconto su Steam del 15%, perciò se vi interessa approfittatene.