Nine Sols, il titolo ispirato a Sekiro e Hollow Knight ha già raggiunto l'obiettivo di crowdfunding in sole 24 ore

Lo studio indipendente taiwanese Red Candle Games ha annunciato il suo nuovo progetto, Nine Sols, che stanno cercando di finanziare attraverso una campagna di crowdfunding con cui cercano di raccogliere 3.000.000 di dollari taiwanesi, poco meno di 96.000 euro. A un solo giorno dal lancio del finanziamento, lo studio di sviluppo ha già superato l'obiettivo.

Non è strano che si tratti di un progetto di tale successo sin dal suo annuncio: il nuovo gioco dei creatori di Devotion, controverso gioco horror che è stato più volte ritirato dalla distribuzione digitale, è un avvincente gioco d'azione 2D con combattimenti frenetici, platform e uno stile artistico ispirato alle tradizionali tecniche di disegno.

Oltre a questo, la descrizione del crowdfunding fa un paragone particolarmente accattivante: i responsabili assicurano che Nine Sols sia qualcosa come un mix tra Sekiro: Shadows Die Twice e Hollow Knight, con tocchi di Katana ZERO. Come spiegano, si tratta di un'avventura con piattaforme e un frenetico sistema di combattimento basato più sul deviare l'impatto nemico che sull'infliggere i nostri stessi colpi. È ambientato in un universo futuristico che combina il cyberpunk con il taoismo in quello che è stato definito taopunk.

We've done it! #NineSols is successfully crowdfunded in less than 24 hours! Thank you all for your tremendous support! ?More stretch goal will be revealed soon. For more info check out https://t.co/q6rxADhUI3 — redcandlegames (@redcandlegames) March 19, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Durante la nostra esplorazione di questo ambiente incontreremo NPC che possono aiutarci nel gioco fornendoci nuove abilità, strumenti o miglioramenti. Sarà necessario attrezzarci bene perché sembra che Nine Sols abbia intenzione di offrire un'esperienza impegnativa, boss finali inclusi, seppur con l'idea di aggiungere diverse modalità di difficoltà nel caso in cui con il loro crowdfunding raggiungano un determinato obiettivo.

Fonte: Rock Paper Shotgun