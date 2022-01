Ninja accusa Pokimane di diffamazione e minaccia un'azione legale contro la streamer di Twitch

Tyler "Ninja" Blevins sta accusando la collega streamer Imane "Pokimane" Anys di diffamazione.

Tutto è iniziato il 12 gennaio quando il popolare YouTuber Jidion "JiDion" Adams ha inondato il canale Twitch di Pokimane con un raid di odio. JiDion ha detto ai suoi follower di inondare la streamer con commenti molesti e questo ha costretto Pokimane a interrompere il suo stream di Valorant di 12 ore. Twitch inizialmente ha bannato JiDion per 14 giorni prima di passare a un permaban.

Pokimane ha parlato ulteriormente del raid di odio ieri, twittando screenshot dei commenti lasciati nella sua chat e sottolineando i "commenti sessuali estremi" e gli insulti che hanno portato al permaban di JiDion.

Tuttavia, questa sembra essere solo la punta dell'iceberg in questa situazione. JiDion avrebbe anche fatto "commenti estremamente sessuali" su Pokimane in riferimento alla sua vita sessuale e avrebbe chiesto ad altri streamer di "andare in guerra" con lui. Dopo il suo ban, JiDion ha cambiato la sua foto del profilo con una Pokimane senza trucco e ha reagito ai suoi stream su Instagram Live mentre i suoi fan continuavano a inondare i canali di Pokimane con commenti orribili.

Anche se non ha twittato nulla in riferimento a Pokimane da quando si è scusato il 16 gennaio e non ha pubblicato nulla sul suo Instagram dal primo gennaio, la campagna #twitchfreejidion è ancora popolare tra i follower che vogliono una revoca del ban di JiDion.

In seguito Pokimane è andata in onda su Twitch il 17 gennaio per discutere dell'incidente e ha condiviso diverse clip auto-modificate degli stream di Ninja in cui la star di Fortnite ha parlato della situazione. Ninja avrebbe detto esplicitamente di aver mandato un messaggio al suo rappresentante di Twitch per vedere cosa si poteva fare riguardo al permaban di JiDion, ma ha detto che non poteva fare nulla. Ninja in seguito ha negato di aver inviato un messaggio al suo contatto Twitch in un messaggio privato a Pokimane e ha cancellato il video, che era disponibile per la visione dopo la fine del livestream. Ma Pokimane ha salvato la clip dimostrando che Ninja, in effetti, ha detto di aver fatto tutto questo per conto di JiDion.

La situazione poi passa da zero a 100 in un batter d'occhio. In uno screenshot pubblicato da Pokimane, la manager e moglie di Ninja, Jessica Blevins, ha inviato un DM alla streamer su Twitter, dicendo che i due stanno "considerando qualsiasi diffamazione del personaggio a questo punto" e stanno coinvolgendo il loro team legale. Blevins ha detto a Pokimane che Ninja ha solo detto di aver mandato un messaggio al suo rappresentante di Twitch per "fermare le molestie nella sua chat da parte degli spettatori di JiDion". Alla fine, Blevins ha affermato che Pokimane sta "attivamente molestando" Ninja. Non è chiaro se si verificherà un'azione legale, ma Blevins ha detto che i due "stanno prendendo la situazione molto sul serio", quindi Ninja vs Pokimane in tribunale potrebbe diventare una cosa reale.

Nel frattempo, JiDion, noto soprattutto per i suoi video di scherzi su YouTube, ha caricato un video su Twitter il 16 gennaio ammettendo che "meritava di essere bannato" per aver infranto i termini di servizio di Twitch. Ma ha anche chiesto l'equità nel modo in cui il gigante dello streaming gestisce queste questioni, osservando che un permaban è troppo severo per chi trasgredisce per la prima volta.

"Ovviamente quello che ho fatto è sbagliato", ha detto JiDion, "ma come potrei fare meglio la prossima volta se non potrò mai avere una seconda possibilità?"

Da allora ha radunato i suoi follower intorno alla campagna #twitchfreejidion per tornare online. JiDion si è anche scusato con Pokimane su Twitter.

Molti streamer di spicco, tra cui Jeremy "Disguised Toast" Wang e Aileena "Leena" Xu, hanno twittato il loro sostegno a Pokimane.

