Nintendo acquisisce SRD, uno degli studi di supporto che ha aiutato con Mario e Zelda

Nintendo ha annunciato in queste ore un accordo di acquisto con lo studio SRD Co. Ltd., uno dei suoi più vecchi team di supporto. L'operazione, del valore di 435.000 dollari, si concluderà il 1° aprile 2022, data di inizio del prossimo anno fiscale. Da quel momento in poi, lo studio diventerà uno dei tanti team sussidiari della grande N.

Nintendo spiega nel comunicato che l'operazione non avrà un impatto significativo sui suoi risultati finanziari. L'accordo prevede l'acquisizione del 100% delle azioni di SRD. "L'acquisizione servirà a rafforzare la gestione e garantire la disponibilità delle risorse SRD per Nintendo, oltre a facilitare un previsto miglioramento dell'efficienza dello sviluppo del software", spiegano.

Fondata a Kyoto, in Giappone, nel gennaio 1979, SRD collabora con Nintendo dal 1982 dalla generazione Famicom. Da allora, questo studio che ha al suo attivo 140 dipendenti, presieduto da Toshihiko Nakago ha partecipato a quasi tutti i capitoli della serie The Legend of Zelda.

Ci sono dozzine di progetti a cui ha partecipato SRD. La sua apparizione nei titoli di coda dei videogiochi dell'azienda è ricorrente. Durante la generazione Nintendo Switch, spicca la sua partecipazione ad altri come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Labo, Super Mario Maker 2, Ring Fit Adventure e Animal Crossing: New Horizons.

Fonte: GamesIndustry