Nintendo annuncia un Indie World Showcase per la giornata di domani

L'anno è quasi finito, ma Nintendo ha deciso di offrire ai fan un'ultima diretta streaming. Non sarà un Nintendo Direct completo con annunci AAA, ma a volte è bello sapere qualcosa anche sui titoli più piccoli. I giochi indie sono di solito una piacevole pausa dalla formazione standard di Nintendo e in genere sono anche molto più economici.

Proprio in questi minuti Nintendo ha annunciato un nuovo Indie Game Showcase che si terrà proprio domani 15 dicembre alle ore 18:00. L'Indie World Showcase di domani durerà circa 20 minuti e si concentrerà sui prossimi giochi indie su Nintendo Switch. Per seguire la diretta streaming non dovrete far altro che sintonizzarvi sul canale YouTube di Nintendo.

Cosa possiamo aspettarci da questa diretta? Questi eventi sono solitamente pieni di tutti i tipi di progetti creativi di sviluppatori di piccole dimensioni, molti dei quali sono nuovi giochi perciò è probabile che vedremo anche qualcosa di nuovo.

Un nuovo #IndieWorld andrà in onda alle 18:00 del 15/12! Sintonizzati per scoprire circa 20 minuti di nuove informazioni sui prossimi giochi indie in arrivo su #NintendoSwitch.



Segui la diretta qui domani: https://t.co/H45YK3BMhX pic.twitter.com/IB28QmMdF0 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) December 14, 2021

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità.