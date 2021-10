Nintendo chiude i suoi uffici a Toronto e in California, cosa c'è sotto?

In queste ore è stata diffusa la notizia che Nintendo starebbe per chiudere due importanti uffici a Toronto e in California, arrivando a spostare la sede di centinaia di dipendenti al quartier generale di Nintendo of America, che si trova attualmente a Redmond, nello stato di Washington.

Secondo quanto riferito dalle fonti di Kotaku, la chiusura include le dimissioni del SVP del settore Vendite e Marketing Nick Chavez, che ha annunciato proprio ieri di essersi unito alla compagnia KFC per contribuire alla crescita del brand.

Nintendo of America ha confermato il fatto con un comunicato ufficiale, che recita:

"Gli uffici principali di Nintendo of America sono a Redmond, WA e a Vancouver, BC. Stiamo spostando molti dei nostri impiegati e delle operazioni in questi luoghi e chiuderemo gli uffici satellite più piccoli a Toronto e Redwood City (CA). Devon Pritchard, Vice Presidente Esecutivo, assumerà il ruolo di leader del reparto Sales, Marketing and Communications dopo le dimissioni di Nick Chavez."

Non è chiara la motivazione dietro questa decisione: chiusure e ristrutturazioni interne non capitano spesso all'interno di Nintendo. Uno degli ultimi esempi e la ricostruzione interna di Nintendo of Europe nel 2014, che portò al licenziamento di più di 300 persone. Tuttavia questo era seguito ad un momento non semplice per l'azienda (dopo il lancio di Wii U nel 2012), che attualmente invece gode invece di un periodo d'oro, con Nintendo Switch che ha occupato il posto di console più venduta negli Stati Uniti per ben 33 mesi consecutivi, per essere spodestata solo l'ultimo mese da PlayStation 5.

Fonte: Kotaku