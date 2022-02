Nintendo chiuderà gli store digitali di 3DS e Wii U, circa 1000 giochi diventeranno irreperibili

Nintendo ha deciso di chiudere i suoi store digitali su Wii U e 3DS, rendendo così irreperibili circa 1000 giochi disponibili soltanto in formato digitale: la misura entrerà in atto a Marzo del 2023 ufficialmente, ma ci sono altre due date precedenti da tenere in considerazione.

A partire dal 23 Maggio di quest'anno non si potranno più utilizzare le carte di credito nei suddetti store, e dal 29 agosto non si potranno utilizzare neanche le carte dell'eShop per aggiungere fondi.

Ovviamente, reperire dei giochi in formato fisico sarà comunque accettato il prodotto verrà registrato nell'account, ma dei circa 2000 giochi disponibili sulle piattaforme, la metà diventerà effettivamente irreperibile.

Nonostante ci siano indie in più larga misura, questa lista include anche delle esclusive per entrambe le console: giochi come Dr Luigi, Pokémon Rumble U o Pokémon Link Battle mancheranno all'appello, insieme a numerosi giochi per Virtual Console, specialmente quelli che non sono ancora disponibili per Switch Online, da Pokémon Mystery Dungeon a Mario Kart: Super Circuit, fino a Kirby's Dream Land 1 e 2.

In breve, una moltitudine di giochi originariamente presenti su tutte le vecchie console di Nintendo, non disponibili per Switch Online, non saranno più reperibili.

Fonte: VGC