Nintendo sul piede di guerra contro i canali YouTube che usano le musiche dei suoi giochi

Nintendo e il copyright sono ormai una lunga storia d'amore e diversi utenti lo sanno bene. Dopo aver ritirato recentemente il gioco "Pokémon FPS", un progetto creato da un fan e cancellato dalla grande N, l'ultimo sviluppo riguarda il canale Youtube di GilvaSunner, che raccoglie molte musiche dei giochi dell'azienda di Kyoto.

Per i fan di Nintendo, non c'è modo di ascoltare la musica dei loro giochi preferiti utilizzando i canali ufficiali. L'azienda giapponese non li trasmette né su Youtube né su servizi di streaming come Spotify. Quindi, alcuni fan decidono di fare il lavoro da soli, cosa che a Nintendo ovviamente non piace. GilvaSunner gestisce un canale Youtube su cui raccoglie tutta la musica dei giochi dello studio. Si tratta semplicemente di accontentare la community dei fan, in quanto il canale non monetizza nulla.

Su Twitter lo YouTuber ha dichiarato che Nintendo avrebbe inviato circa 1300 rivendicazioni di copyright chiedendo a YouTube di rimuovere tutti i contenuti che gli appartengono. Così, la musica di Zelda, Smash Bros e alcuni giochi di Mario è scomparsa dal canale.

Over 1300 copyright blocks on the YT channel today. Here are all the soundtracks Nintendo has blocked this time. pic.twitter.com/AqSyIdc4iJ — GilvaSunner (@GilvaSunner) January 29, 2022

GilvaSunner era già stato preso di mira un anno fa e ha spiegato di non essere arrabbiato con l'azienda. Tuttavia, ha espresso la sua delusione per la mancanza di alternative offerte. Oggi, solo i fan consentono ad altri fan di ascoltare la musica dei giochi e Nintendo in sostanza li ostacola.

Fonte: Eurogamer