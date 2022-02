Nintendo fa infuriare il creatore di God of War: 'aggiornatevi, dinosauri!'

Sembra proprio che il creatore di God of War, David Jaffe, abbia nel mirino Nintendo. Il famoso sviluppatore è tornato a criticare duramente la grande N e questa volta non per un gioco in particolare.

Come forse alcuni di voi sapranno, qualche tempo fa David Jaffe si è scagliato contro l'esclusiva Switch, Metroid Dread, affermando che 'il design del gioco fa schifo'.

Questa volta, le critiche di Jaffe sono rivolte più in generale a Nintendo che, secondo lo sviluppatore, non è al passo con i tempi.

Perché, vi state chiedendo? Beh a quanto pare, secondo Jaffe, è inammissibile che Nintendo Switch non sia dotato di ethernet.

Jaffe scrive su Twitter: "non sono un grandissimo giocatore di Switch quindi questa è la prima volta in cui ho avuto bisogno di scaricare qualcosa velocemente. Ho un'ottima connessione ma è proprio da Nintendo creare questo add-on. Per la miseria aggiornatevi meravigliosi ma fottuti dinosauri!"

My FUCKING GOD! I'm not a big Switch player so this is the first time I've needed to download shit fast. My internet is great but leave it to fucking Nintendo to make this an add on. My fucking God- get with the times you wonderful but fucking dinosaur of a company! SHIT! pic.twitter.com/UtqtrtP3KF — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) January 29, 2022

Che ne pensate? Siete d'accordo con il papà di God of War?

Fonte: Twitter.