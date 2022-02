Nintendo Direct annunciato ufficialmente l'evento per questo mese! Ecco tutti i dettagli

Il prossimo evento Nintendo Direct è stato annunciato e arriverà molto presto. Nintendo ha confermato che il prossimo Direct si svolgerà proprio mercoledì 9 febbraio alle ore 23:00 (ora italiana).

Questa vetrina durerà circa 40 minuti e conterrà notizie "principalmente" incentrate sui giochi per Nintendo Switch che verranno lanciati nella prima metà del 2022. La parte "principalmente" suggerisce che il briefing potrebbe anche contenere alcune notizie sul lancio dei giochi in tempi diversi.

Come sempre l'evento sarà disponibile sui canali ufficiali di Nintendo, ovvero su YouTube e Twitch. Qui di seguito potete dare uno sguardo al reminder di Nintendo Italia.

Sintonizzati alle 23:00 del 09/02 per un #NintendoDirect di circa 40 minuti, dedicato principalmente ai titoli per #NintendoSwitch in arrivo nella prima metà del 2022.



Appuntamento qui ?: https://t.co/J5Z7TMOEio pic.twitter.com/DYlBBgx1D1 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Rimanete quindi sintonizzati con Eurogamer per sapere tutte le novità che verranno condivise.