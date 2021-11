Nintendo DS è la console che tutti vorrebbero in versione moderna per un sondaggio

In Regno Unito devono essere parecchio nostalgici di vecchie console e videogiochi e un recente sondaggio ha dato esiti sorprendenti. "Se potessi vedere il ritorno di una console per videogiochi classica, cosa sceglieresti?"

Questa è stata la domanda posta a 1000 giocatori in un recente studio di Hyperoptic, nel tentativo di vedere quale sistema detiene il più alto valore nostalgico. Il risultato? Nintendo DS è la console in cima alla lista della quale si vorrebbe in qualche modo un ritorno, seguita a ruota da PlayStation e da PlayStation 2.

Considerata la sua natura a doppio schermo è molto difficile Nintendo ne produca una nuova versione o quanto meno una "classic Edition" e i giocatori ne sembrano consapevoli. Complice questo dettaglio, gli inglesi sono rimasti ovviamente folgorati dalla qualità della libreria della console, con titoli che sono rimasti nei loro cuori. Ecco comunque, i risultati al completo:

Già che c'erano, è stato chiesto ai 1000 intervistati, quale videogioco vorrebbero che tornasse, magari sottoforma di remake. Anche qui, un po' di sorpresa, con Sonic che si aggiudica il gradino più alto del podio; ma ecco i risultati completi:

Fonte: nintendolife.com