Nintendo eShop ora ha una sezione dedicata ai titoli più giocati su Switch

Se visitate la pagina del vostro profilo nel menu di Nintendo Switch, potete vedere quale software è attualmente "Popolare tra gli amici", sia quello che giocano in generale sia i titoli che hanno appena iniziato di recente. Ebbene, Nintendo ha ora implementato qualcosa di simile nel Nintendo eShop: una nuova sezione per la voce nel menu "Scopri". Se si scorre fino in fondo, scoprirete il tag "Most Played". Lì è possibile vedere i giochi che sono stati giocati più a lungo in media nelle ultime due settimane.

Questa funzione mostra una selezione di titoli software che sono stati riprodotti da 1000 o più utenti e che hanno avuto il tempo di riproduzione medio più lungo nelle ultime due settimane. Secondo Nintendo, la funzione utilizza i dati di gioco degli utenti che hanno consentito la condivisione delle informazioni sull'utilizzo nelle impostazioni del proprio account Nintendo.

Oltre a Disgaea 6: Defiance of Destiny, compaiono anche giochi attuali come Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente o Shin Megami Tensei V. Anche l'app YouTube o The Legend of Zelda: Breath of the Wild ci sono.

La sezione "Most Played" aiuta anche a identificare se un titolo multiplayer online è stato giocato attivamente nelle ultime due settimane. È interessante notare che Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Super Smash Bros. Ultimate mancano dall'elenco, sebbene ci siano sempre abbastanza giocatori. Ma forse questi giocatori semplicemente non hanno dato il loro consenso a condividere le proprie informazioni.

