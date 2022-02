Nintendo sta per chiudere gli eShop Wii U e 3DS

L'eShop per Nintendo 3DS e Wii U verrà interrotto definitivamente a partire da marzo 2023. La notizia è stata annunciata questa mattina tramite un tweet dall'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia.

Ciò significa che avete poco più di un anno per effettuare acquisti digitali tramite le versioni 3DS o Wii U dell'eShop, prima che lo shop venga chiuso e gli acquisti vengano disabilitati per sempre. Dopo questa data, gli unici giochi che potrete acquistare per Nintendo 3DS o Wii U saranno copie fisiche dei giochi. Non potrete semplicemente usare il vostro 3DS e acquistare The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, per esempio, o qualsiasi altro gioco.

L'annuncio è stato comprensibilmente accolto con critiche da parte dei giocatori di Nintendo. Mentre alcuni si lamentano semplicemente del fatto che le loro console 3DS e Wii U saranno ora destinate a raccogliere polvere, altri sono preoccupati per ciò che questo significherà per la conservazione dei giochi in futuro e per il fatto che molti dei più grandi titoli di Nintendo ora saranno confinati solamente in formato fisico.

A partire dalla fine di marzo 2023 non sarà più possibile acquistare giochi e contenuti aggiuntivi per le console della famiglia Nintendo 3DS e Wii U nell'#eShop.



Visita la sezione Servizio al consumatore del nostro sito per maggiori informazioni: https://t.co/0dx3nT81OK — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 16, 2022

Tuttavia, c'è ancora speranza. Nintendo ha rivelato che anche dopo marzo 2023 i giocatori saranno ancora in grado di riscaricare i giochi acquistati in precedenza, così come i DLC e gli aggiornamenti software, sia su 3DS che su Wii U.

