Nintendo è interessata agli NFT: 'C'è molto potenziale in quest'area'

Da qualche tempo, gli NFT hanno in qualche modo rubato la scena videoludica. La polemica non sembra finire e sono già diverse le aziende di videogiochi che hanno dovuto fare dietrofront poco dopo aver presentato i propri progetti legati alla tecnologia blockchain.

Nintendo, come altre aziende del settore, ha pubblicato i suoi risultati finanziari e ha tenuto il consueto incontro con gli investitori. Durante la sessione di domande e risposte, una delle domande si è riferita proprio agli NFT: Nintendo è interessata, con qualche ma.

Secondo l'analista David Gibson, i giapponesi hanno condiviso una posizione aperta riguardo ai token non fungibili, sebbene non abbiano dettagliato se svilupperanno o meno progetti in questo senso in futuro. "Abbiamo interesse in quest'area, crediamo che abbia del potenziale", ha detto Nintendo. Tuttavia, ha poi qualificato le sue parole in questo modo: "Ci chiediamo che divertimento possano offrire, questo è difficile da definire oggi".

Q) How think about metaverse and NFT?

A) We do have interest in this area, we feel the potential in this area, but we wonder what joy we can provide in this area and this is difficult to define right now (hey Facebook etc take note!!) 8/ — David Gibson (@gibbogame) February 3, 2022

Ubisoft è stata una delle prime società di videogiochi ad aderire agli NFT. La premiere di Quartz con oggetti per Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è avvenuta in un clima di rifiuto da parte degli utenti, con Nicolas Pouard che ha recentemente detto "sono i giocatori a non averli ancora capiti".

Fonte: VGC