Nintendo Game Boy Advance trasformata in una Switch, con tanto di Joy-Con

Il mondo del modding è sempre in pieno fermento, anche grazie a stampanti 3D in grado di ricreare scocche nuove di pacca e con le modifiche necessarie per eventuali implementazioni, come jack audio o porte HDMI nel caso in cui l'hardware ne fosse sprovvisto. Una delle console più modificate è certamente il Game Boy Advance, con Macho Nacho Productions che nel tempo ha portato la portatile più vicina alla modernità.

Le aggiunzioni sono state molte, come ad esempio una batteria più grande, ricarica wireless, un jack per cuffie e Supporto Bluetooth ma ora il Game Boy Advance, farà un altro salto in avanti. È ora infatti possibile collegare il GBA alla TV o comunque in uno schermo più grande anche grazie a un dock personalizzato, cui si aggiunge un PCB e Raspberry Pi Zero per poter collegare i Joy-Con di Nintendo Switch senza problemi. Questi possono anche essere inseriti sui nuovi binari della scocca, divenendo in tutto e per tutto un GBA-Switch.

Sfortunatamente ma come potreste immaginare, non è proprio tutto ergonomico. In questa configurazione l'Advance non entra più in tasca ma soprattutto l'associazione wireless dei Joy-Con è un processo lungo che comporta la connessione del Raspberry Pi a un computer con l'esecuzione di codice personalizzato. Insomma, questa alternativa al servizio Nintendo Switch Online per il retro gaming non è poi così conveniente.

Fonte: Gizmodo.com