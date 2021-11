Nintendo investirà enormi somme di denaro nello sviluppo di giochi e nell'infrastruttura online

Durante la generazione di Switch, Nintendo ha beneficiato di un periodo lucrativo di profitti sostenuti, mettendola in una posizione decisamente ricca di denaro. Nella sua più recente presentazione dei rapporti finanziari, la società ha ora delineato piani audaci per investire ingenti somme di denaro in tre aree chiave.

Nintendo ha affermato di voler investire circa 880 milioni di dollari per "espandere organicamente" le sue risorse di sviluppo del gioco e la sua cultura creativa. Non esclude fusioni e acquisizioni, ma chiaramente la speranza è di crescere internamente come priorità rispetto al semplice acquisto di altri studi/aziende. Altri 440 milioni di dollari si concentreranno invece sullo sviluppo e sulle opportunità software al di là del core business dei giochi, ma con un crossover con il core business. Ad esempio progetti come il film di Super Mario, partnership come LEGO e altri prodotti interattivi.

2,64 miliardi di dollari serviranno invece a mantenere ed espandere la relazione con i consumatori, con gli account Nintendo per offrire "esperienze migliori e servizi migliori". Oltre a concentrarsi solo sul passaggio al digitale, a quanto pare mirerà a costruire una "infrastruttura di servizi Nintendo unica", mentre anche My Nintendo e i suoi prodotti saranno rivisti come parte dell'investimento.

Nintendo in totale sta investendo poco meno di 4 miliardi di dollari in più nei suoi prodotti e servizi di intrattenimento, che potrebbero effettivamente essere significativi nel medio e lungo termine. Sempre durante il rapporto finanziario, Nintendo ha annunciato che il film di Super Mario è quasi finito e che la società sta pensando di produrre altri film basati sulle sue IP.

Fonte: VGC