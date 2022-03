Nintendo considerava Kirby troppo rotondo per un gioco platform 3D prima di Kirby e la Terra Perduta

La pallina rosa di Nintendo, Kirby, ha finalmente ricevuto il suo primo gioco platform 3D con l'uscita di Kirby e la Terra Perduta, già recensito sulle pagine di Eurogamer.it.

Tuttavia, fino ad ora, gli sviluppatori hanno faticato a trasferire il personaggio alle tre dimensioni a causa della sua forma rotonda.

In un post sul blog con i membri del team, il director Tatsuya Kamiyama spiega le sfide affrontate con questo nuovo gioco.

"La prima sfida - e lo sapevamo fin dall'inizio - è stata che il design del personaggio di Kirby non si adattava perfettamente al gameplay 3D", ha detto. "La silhouette di Kirby è perfettamente rotonda. Quando lo controlli da dietro, può essere difficile dire in quale direzione è rivolto a colpo d'occhio."

Forse questo è uno dei motivi per cui è stata implementata la modalità Mouthful. Come afferma il level designer Yuki Endo: "dal punto di vista della creazione di nuove esperienze di gioco, Mouthful Mode ha avuto una sorta di appeal visivo intuitivo per i nostri giocatori".

Il produttore associato Kei Ninomiya aggiunge: "ci piaceva anche in termini di design visivo. Poiché sarebbe stato in 3D, abbiamo immaginato di vedere Kirby in queste forme bizzarre da tutti i tipi di angolazioni".

Gli sviluppatori hanno apportato una serie di modifiche per facilitare i giocatori nel gameplay 3D. Una di queste è garantire che gli attacchi colpiscano i nemici, anche se l'obiettivo è leggermente spostato.

Endo spiega come il controllo della telecamera sia spesso una barriera per i giocatori nei giochi 3D, quindi in Kirby e la Terra Perduta la telecamera è automatizzata e i livelli sono stati progettati di conseguenza.

"In questo titolo, la telecamera si muove automaticamente. Passa sempre alla visuale ottimale per le azioni che devi intraprendere, sia che tu guardi Kirby dall'alto sia da una specifica angolazione laterale. Questo rende più facile per il giocatore andare avanti anche quando ci sono ostacoli".

"Per rendere il gioco facile da giocare, abbiamo anche parlato con i nostri designer e lavorato alle mappe. Per assicurarci che i giocatori potessero facilmente distinguere le differenze di altezza tra edifici e ostacoli, abbiamo contrassegnato alcune superfici con nastro fluorescente che corrispondeva all'estetica del mondo".

Tutto questo per garantire che questo nuovo gioco di Kirby sia accessibile a tutti i giocatori, qualcosa che è parte integrante della serie.

"Il concetto di gioco divertente per chiunque, oltre ad essere altamente accessibile e tuttavia offrire molta profondità, sono aspetti di cui abbiamo fatto tesoro nella serie Kirby", afferma il direttore generale della serie Shinya Kumazaki.

"Quando ho iniziato a pianificare il livello di difficoltà di questo gioco, ho immaginato un platform 3D abbastanza facile da giocare anche per un bambino di tre anni".

Fonte: Eurogamer.net.