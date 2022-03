Nintendo e LEGO per il Mario Day annunciano il set della Principessa Peach

Il 10 marzo, è il Mario Day annuale ufficialmente riconosciuto da Nintendo e, tra i soliti festeggiamenti, LEGO ha svelato in queste ore un nuovissimo set della sua gamma LEGO Mario, questa volta a tema Principessa Peach.

L'arrivo della Principessa Peach come personaggio LEGO Super Mario potenziato digitalmente, completo di occhi lampeggianti e display sul petto, segue il debutto di Luigi lo scorso ottobre. E come Luigi, che si è unito alla banda insieme a un trio di set di gioco interattivi ispirati a Luigi's Mansion, Peach verrà lanciata insieme a un set di gioco tematicamente appropriato del Castello di Peach.

Il castello di Peach in arrivo conterrà un enorme set da 1216 pezzi che ricrea quasi perfettamente il castello della Principessa Peach di Super Mario 64 e include personaggi del calibro di Bowser e un numero di altri personaggi iconici.

Il set LEGO di Peach sarà disponibile ad agosto di quest'anno.

