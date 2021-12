Nintendo domina nella lista dei titoli più venduti su Amazon nel 2021

Durante tutto l'anno, il rivenditore online Amazon mantiene un elenco aggiornato dei suoi prodotti più venduti per categoria. Probabilmente, la categoria che attira maggiormente l'attenzione è quella dei videogiochi più venduti dell'anno sul sito, e l'elenco di quest'anno probabilmente non sarà diverso da quello del 2020.

L'elenco dei titoli più venduti di Amazon del 2020 è stato dominato da Nintendo e la compagnia non ha avuto rivali nemmeno nel 2021.

Lo scorso anno, solo la versione PS4 di Cyberpunk 2077 e The Last of Us Part II hanno ridotto il dominio dell'azienda giapponese.

Cosa è successo in questo 2021? Salvo eventuali enormi (e improbabili) cambiamenti nei prossimi giorni, Nintendo ha ancora una volta dominato l'elenco dei best seller di Amazon. Ma il dominio è stato ancora più forte.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è in cima alla lista con Pokemon Brilliant Diamond, The Legend of Zelda: Skyward Sword, Mario Party Superstars e Metroid Dread e altri nuovi giochi a fare la loro comparsa nella top 10.

Dei giochi "vecchi", Animal Crossing: New Horizons ha continuato a impressionare arrivando al terzo posto e, ovviamente, ci sono Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate.

La cosa più sorprendente è che bisogna raggiungere il 20° posto nella lista prima di vedere un titolo non Nintendo, la versione PS4 di NBA 2K22.

Ecco la lista completa:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Just Dance 2022 (Nintendo Switch) Animal Crossing: New Horizons Pokemon Brilliant Diamond The Legend of Zelda: Skyward Sword Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Metroid Dread Pokemon Shining Pearl Super Mario Odyssey New Pokemon Snap Minecraft (Nintendo Switch) Just Dance 2021 (Nintendo Switch) Luigi's Mansion 3 Super Mario Party Carnival Games (Nintendo Switch) Super Mario Bros. U Deluxe NBA 2K22 (PS4)

Fonte: Dualshockers.