Nintendo e la next gen: arrivo nel 2024 secondo un analista

Con degli hardware next gen di Sony e Microsoft arrivati sugli scaffali (anche se quasi sempre introvabili) da più di un anno, mancherebbe all'appello solo Nintendo. La Grande N Non ha mai dichiarato esplicitamente di star lavorando a una specifica nuova console, anche se spesso viene detto che sta "sempre" lavorando a nuovi hardware, e si sono fatte sempre più insistenti le voci su un'eventuale Switch Pro di cui però non si vede la luce.

Lo scorso anno Nintendo ha annunciato e rilasciato Switch OLED, mettendo una fine alle speculazioni sull'hardware "potenziato". Sembra, però, che ora i tempi siano maturi per poter rilasciare direttamente una console di nuova generazione.

Secondo l'analista Piers Harding-Rolls, questa nuova console arriverà alla fine del 2024. Parlando con Gamesindustry.biz, Harding-Rolls dice di aspettarsi che "le vendite di Switch caleranno nel 2022, nonostante le tre versioni di Nintendo Switch rimarranno le console più vendute dell'anno, aiutate dall'uscita di Switch OLED. Non mi aspetto di vedere una Switch Pro nel 2022. Le nostre previsioni dicono che arriverà una nuova console di Nintendo nel 2024, dunque non sono convinto che un modello 'Pro' diverrà mai realtà".

Quattro anni di distanza dal lancio delle console di Sony e Microsoft corrispondono ai quattro anni di divario che hanno avuto le parti in causa nella scorsa generazione (rispettivamente 2013 e 2017), e certamente il successo strepitoso che ha avuto Switch sin dalla sua uscita sta giocando un ruolo più che fondamentale nell'equilibrio dell'industria. Se le previsioni dell'analista saranno corrette, questi ultimi due anni vedranno un "canto del cigno" di Switch con esclusive di altissimo calibro, dal seguito di Zelda Breath of the Wild a Bayonetta 3.

Fonte: Nintendo Life