Nintendo attualmente non è interessata a costruire un metaverso

All'inizio di questo mese, gli investitori hanno chiesto a Nintendo le sue opinioni su un paio di parole d'ordine attuali del settore: NFT e metaverso.

Ebbene, non aspettatevi un metaverso Nintendo a breve, a meno che non pensiate che "metaverso" si riferisca davvero a un gioco come Animal Crossing. Per quanto riguarda gli NFT, Nintendo non ha avuto nulla da dire.

"Il metaverso ha catturato l'attenzione di molte aziende in tutto il mondo e ha un grande potenziale", ha affermato il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. "Quando il concetto di metaverso viene introdotto nei media, giochi come Animal Crossing: New Horizons vengono talvolta portati come esempi. In questo senso, il metaverso è di nostro interesse".

"Ma in questo momento, non esiste un modo semplice per definire in modo specifico quali tipi di sorprese e divertimento il metaverso può offrire ai nostri consumatori. Come azienda che fornisce intrattenimento, la nostra principale priorità è sui modi per offrire nuove sorprese e divertimento ai nostri consumatori. Potremmo prendere in considerazione qualcosa in futuro, se riusciremo a trovare un modo per trasmettere un "approccio Nintendo" al metaverso che molte persone possano facilmente comprendere".

È interessante considerare Animal Crossing come il prodotto Nintendo più vicino a un "metaverso" - o quello di più simile alla definizione generalmente accettata di ciò che un metaverso potrebbe effettivamente essere un giorno.

Nonostante la sua enorme popolarità nel 2020, Animal Crossing: New Horizons è un gioco di simulazione di vita relativamente semplicistico con multiplayer online e un supporto limitato per i contenuti generati dagli utenti. Lo sviluppo di nuovi aggiornamenti è ora terminato.

Fonte: Eurogamer.net.