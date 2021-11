Nintendo era solita non assumere persone con una data di nascita 'sfortunata'

Nintendo è nota per marciare al proprio ritmo e ciò è sia una benedizione che una maledizione. Nessuno potrebbe ottenere ciò che Nintendo ha realizzato, ma anche nessuno potrebbe fare alcuni degli errori sconcertanti che Nintendo ha commesso. Ora siamo i testimoni di un nuovo aneddoto su quanto fosse strana la società una volta, attraverso una retrospettiva per celebrare il 20° anniversario di GameCube.

Secondo Perrin Kaplan, VP marketing e affari aziendali di Nintendo of America dal 1992 al 2008 (ora co-fondatore della società di marketing Zebra Partners), Nintendo era solita controllare la data di nascita delle persone durante il processo di assunzione - e una data di nascita sfortunata significava che non si veniva assunti. Questo avvenne durante il regno dell'ex presidente di Nintendo Hiroshi Yamauchi, che essenzialmente governava con il pugno di ferro e le cui decisioni finali non potevano essere contestate. Kaplan ha spiegato sulla cultura Nintendo negli anni '90, incluso il controllo di una data di nascita sfortunata durante l'assunzione e anche il significato della filosofia del feng shui.

"Era un'epoca diversa...Ad esempio, ricordo che tutte le nostre date di nascita sono state esaminate prima di essere assunti negli anni '90. Guardavano il tuo compleanno e se ne avessi avuto uno considerato sfortunato, non saresti stato assunto, anche se lavoravamo in America. Era anche un'azienda molto Feng Shui... e lo è ancora. Il nuovo edificio della NCL è stato costruito in questo modo. Alla Nintendo of America stavamo per espanderci negli edifici di un'altra società chiamata Eddie Bauer, e gli edifici erano ad angolo. Siamo andati lì con il signor Satoru Iwata e il signor Minoru Arakawa, hanno esaminato gli edifici e hanno persino guardato nella direzione in cui scorreva l'acqua sotto, e poi quell'edificio è stato considerato un grande no".

In seguito, Nintendo of America è stata rimodellata in modo tale da essere rivolta nel "modo giusto" e "costruita nel modo giusto, per fortuna". Dopo il ritiro di Yamauchi tuttavia, le assunzioni non si basavano più (fortunatamente) anche sulla data di nascita.

Fonte: VGC