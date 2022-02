Nintendo non è interessata alle acquisizioni come Sony e Microsoft

Dopo un intenso gennaio pieno di annunci di acquisizioni da parte di Microsoft e Sony, a Nintendo è stato chiesto se avesse anche in programma di acquistare altri studi di sviluppo. Tuttavia il CEO di Nintendo ha dichiarato semplicemente di...no.

"Il nostro marchio è stato costruito su prodotti realizzati con dedizione dai nostri dipendenti e avere un gran numero di persone che non possiedono il DNA Nintendo nel nostro gruppo non sarebbe un vantaggio per l'azienda", ha detto oggi agli investitori il boss di Nintendo Shuntaro Furukawa. Nintendo ha acquistato solo occasionalmente sviluppatori esterni in passato, e certamente non con la stessa velocità delle acquisizioni di Microsoft e Sony negli ultimi due anni.

Sempre durante la conferenza Furukawa ha precisato che non ha niente contro le acquisizioni, ma devono essere strettamente necessarie. A novembre, Furukawa aveva rivelato l'intenzione di spendere fino a 100 miliardi di yen per sostenere lo sviluppo interno di Nintendo. Quindi si capisce che la società preferisce investire proprio su se stessa.

L'acquisizione più recente di Nintendo è stata effettuata nel gennaio 2021 dello studio canadese Next Level Games, lo sviluppatore di Luigi's Mansion 3.

Fonte: Nintendo Life