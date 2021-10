Nintendo potrebbe non risolvere mai il problema del Joy-Con drift di Switch

Uno dei problemi persistenti di Nintendo Switch è il Joy-Con drift , un fenomeno in cui i giocatori osservano falsi input quando non toccano i joystick sui controller.

Nintendo è stata relativamente tranquilla sull'argomento per anni e la società si è rifiutata di dire se il nuovo Switch OLED risolverà il problema. Ma ora, l'azienda sta rompendo il suo silenzio suggerendo che il Joy-Con drift potrebbe non essere mai completamente risolto.

In una nuova sessione di domande e risposte sullo sviluppo di Nintendo Switch OLED, l'azienda rivela che ha costantemente apportato miglioramenti ai Joy-Con per cercare di renderli più affidabili. I joystick forniti con Switch Lite del 2019 non sono gli stessi di quelli dello Switch originale del 2017 e vengono continuamente perfezionati.

Ma Ko Shiota, un dirigente di Nintendo che funge anche da GM della divisione di sviluppo tecnologico di Nintendo, afferma sostanzialmente che il Joy-Con si consumerà sempre nel tempo.

"Sì, come le gomme delle auto, poiché sono in costante attrito con il terreno per ruotare. Quindi, con la stessa premessa, ci siamo chiesti come possiamo migliorare la durata, e non solo, ma come possono coesistere sia l'operabilità che la durata? È qualcosa che affrontiamo continuamente".

I joystick inclusi con il modello OLED "sono l'ultima versione con tutti i miglioramenti", così come i joystick forniti con Nintendo Switch base, Switch Lite, controller Joy-Con e Pro Controller, afferma la società. "Le parti dello stick analogico sono state continuamente migliorate dal lancio e stiamo ancora lavorando su miglioramenti", afferma il vicedirettore generale Toru Yamashita.

Fonte: The Verge.