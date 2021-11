Nintendo sta ancora lavorando al concept e alla finestra di lancio per la sua prossima console

Nonostante Nintendo Switch sia ancora sulla cresta dell'onda, con il modello OLED che sicuramente non sarà stato ciò che molti speravano, ma che sta avendo comunque successo, l'arrivo di una nuova console non è da escludere. Questo è quanto emerso dal rapporto finanziario della casa di Tokyo, con informazioni disponibili grazie all'analista David Gibson su Twitter.

A: On next gen, we are not saying right now, we are still going through internal discussion on concept, timing etc and discussing everything 3) — David Gibson (@gibbogame) November 5, 2021

Nintendo sembra sia ancora a lavoro per sviluppare il progetto della sua nuova console, cercando di capire la finestra di lancio adatta per renderla disponibile al pubblico. In ogni caso c'è ancora tempo prima di poterne sapere realmente qualcosa, visto anche il successo delle console attuali. Questo comunque non deve sorprende: ogni grande casa è già al lavoro sulle tecnologie di domani ma ovviamente questo non basta: anticipare le tendenze del pubblico è fondamentale.

Molti desiderano una console al passo coi tempi, magari con risoluzione 4K e tutte le meravigliose tecnologie presenti sulle schede video e console attuali, ma è meglio stare con i piedi per terra. Nintendo ci ha ormai abituati a fare mercato a sé, non in diretta concorrenza con gli altri colossi Microsoft e Sony. Quanto tempo ci vorrà dunque per vedere una nuova console Nintendo? Visto l'andazzo del mercato e la difficoltà di produzione oltre al reperire componenti fondamentali, ci vorrà ancora molto tempo.

