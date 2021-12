Nintendo guarda alla nuova generazione nel 2023 con una console pronta per il 4K, per un insider

A quanto pare, o meglio, a quanto si rumoreggia, Nintendo si sta già preparando alla sua nuova generazione: è quanto emerge dalle ultime voci dell'insider Markomaro, un nome poco noto ma che già tempo fa aveva indovinato anzitempo qualcosa dietro le quinte della grande N.

Secondo Markomaro, "il 2022 sarà l'ultimo anno forte di Nintendo Switch, poiché il 2023 vedrà l'inizio della nuova generazione per Nintendo con una nuova console, molto simile all'attuale Switch ma un po' più potente della PS4, con supporto 4K, nuove funzioni e compatibilità con i giochi della vecchia Switch."

La "gola profonda" aggiunge inoltre che il lancio della console di nuova generazione dovrebbe avvenire negli ultimi tre mesi del 2023: un lancio che sarà corredato di grossi giochi per assicurarsi un ottimo debutto. I primi ad apparire sulla "nuova" Switch dovrebbero essere un nuovo Mario Kart, un nuovo Mario 3D, una Complete Edition di Smash Ultimate e versioni migliorate del sequel di Zelda Breath of the Wild e Metroid Prime 4.

2022 will be the last strong year for the N.Switch since 2023 will be the start of the new generation for Nintendo with a new console, very similar to the actual Switch but a little more powerful that the PS4, with 4K, new functions and compatible with old Switch games pic.twitter.com/80rgJazXMQ — markomaro (@Newmarkomaro) December 19, 2021

Mario Kart, a New Mario 3D a Complete edition of Smash ultimate and improved versions for Zelda BOTW Sequel and Metroid Prime 4 (that i think at this point is gonna be the BOTW of the new console with dual release), there is some casual games there too — markomaro (@Newmarkomaro) December 19, 2021

Quanto all'attuale Switch, il suo supporto dovrebbe durare almeno fino al 2024, con giochi compatibili anche su di lei, dopodiché sarà la nuova console ammiraglia a prendere il sopravvento e installarsi come unico hardware sopportato.

È molto presto per dare conferme, specialmente quando si tratta di insider, ma non è mai troppo presto per lanciarsi in speculazioni: credete che Markomaro ci abbia visto giusto?