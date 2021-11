Nintendo vs PlayStation vs Xbox: la grande N svela la sua posizione rispetto alla concorrenza

Ultimamente si è molto parlato di Nintendo e del suo futuro, grazie anche al nuovo report finanziario che è stato capace di darci tante informazioni in merito. I tempi sono sicuramente cambiati da quando il NES dominava il mondo: oggi Nintendo non deve vedersela soltanto con colossi come Sony e Microsoft, oltre a un mercato PC sempre sulla cresta dell'onda, ma anche con un mercato mobile che ormai conta centinaia di milioni di utenti.

In mezzo a un nuovo salto generazionale, quale sarà la posizione di Nintendo? Questa è la domanda esatta che un investitore ha posto a Nintendo durante la sezione dedicate a domande e risposte dei suoi risultati finanziari la scorsa settimana. Ha risposto direttamente il presidente Shuntaro Furukawa:

"In futuro, vorremmo crescere offrendo continuamente intrattenimento unico reso possibile dal nostro sviluppo hardware-software integrato. Pur mantenendo la nostra attività di piattaforma di videogiochi al centro della nostra attività, vogliamo anche stabilire una struttura attraverso gli account Nintendo che incoraggi più consumatori a continuare a giocare su piattaforme Nintendo a lungo termine."

"Inoltre, fornendo punti di contatto per l'IP Nintendo come contenuti visivi, parchi a tema e merchandising presso i punti vendita, speriamo di generare nuovo interesse per i giochi Nintendo tra le persone che normalmente non giocano ai giochi e incoraggiare i consumatori che una volta usavano le nostre console a tornare e ricomincia a giocare."

"Riteniamo che sia importante gestire queste tre aree come un'attività, ovvero attenersi all'intrattenimento unico di Nintendo al centro e stabilire una struttura nelle aree circostanti che rinvigorisca completamente la nostra attività."

Non ci aspettiamo rivoluzioni dunque, quanto un "testa bassa e pedalare" sulle convinzioni acquisite durante lo sviluppo da Wii a Switch. Funzionerà anche la leva della nostalgia? Se ci si limita solo a quanto fatto sull'online, c'è ancora molta strada da fare. Ma si tratta di Nintendo; qualcosa si inventeranno.

Fonte: nintendoeverything.com