Nintendo ha rimosso le scansioni della guida strategica di Super Mario 64 del 1996

Qualche giorno fa erano state condivise da Kotaku una serie di immagini inedite del libro Super Mario 64 Complete Clear Guide Book, una guida che è stata pubblicata nel lontano 1996 in Giappone - non è mai arrivata in Occidente - insieme al gioco che, oltre ad essere una semplice guida testuale per aiutare i giocatori a superare le fasi, presentava una serie di diorami dei livelli che servivano per illustrare il loro viaggio dall'inizio alla fine.

Purtroppo proprio Kotaku ha recentemente annunciato che Nintendo of America ha preso la decisione di inviare un avviso di ritiro delle immagini a Comfort Food Video Games (CFVG), il sito web dove si potevano vedere le scansioni.

Il libro è stato ritirato dal mercato decenni fa e l'unico modo per acquisirne una copia oggi è attraverso siti di rivendita, ovviamente ad un prezzo molto più alto di quello originariamente messo in vendita. Kotaku fa notare che le scansioni del libro in Comfort Food Video Games sono state caricate con il solo intento di preservare il contenuto del libro e renderlo più accessibile ai fan senza ottenere alcun profitto. Nonostante ciò, l'azienda ha deciso di ordinarne il ritiro per violazione del copyright.

"Purtroppo, archive.org mi ha inviato la solita e-mail di notifica di rimozione, dicendomi che Nintendo of America aveva contestato il copyright delle foto scannerizzate" afferma il curatore del sito. "Francamente, mi piacerebbe mettere in dubbio la legittimità di questo e come Nintendo of America potrebbe avere qualcosa a che fare con una guida Gem Books del 1995 concessa in licenza da Nintendo of Japan, ma non posso combattere il team legale di Nintendo. È incredibilmente deludente".

