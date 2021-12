Nintendo avverte i fan: i server potrebbero avere difficoltà durante il periodo natalizio

Nintendo consiglia ai nuovi fan, che compreranno o riceveranno una console Switch a Natale, di creare nuovi account Nintendo prima di questo fine settimana, al fine di evitare potenziali problemi con i server durante le vacanze. L'account Twitter del servizio clienti giapponese ha lanciato un avvertimento prima del fine settimana di Natale.

"Questo fine settimana, l'accesso sarà concentrato sui server Nintendo e si prevede che l'account Nintendo non venga creato immediatamente. Se avete intenzione di utilizzare Nintendo Switch per la prima volta, vi consigliamo di crearlo in anticipo."

È interessante notare che il tweet non menziona l'eShop, suggerendo che l'azienda si aspetta che il suo store sia stabile durante questo periodo insolitamente intenso. Questa è una sorpresa, poiché l'anno scorso l'intero Nintendo eShop è crollato, cedendo alla pressione di innumerevoli nuovi entusiasti possessori di Nintendo Switch il giorno di Natale. La registrazione di massa di nuovi account Nintendo potrebbe mettere a dura prova i server dell'azienda.

Anche se è stato un anno un po' tranquillo per Nintendo, il 2022 ha comunque visto l'arrivo del primo Metroid in 15 anni, Metroid Dread, un titolo che ha avuto un grande successo e che potrebbe far aumentare i nuovi possessori di Switch questo Natale.

Fonte: VG247.